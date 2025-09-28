Россияне уничтожили цех и склад алкогольного бренда Аznauri в Одесской области – ЭП

Фото:Telegram / Олег Кипер

В результате дроновой атаки РФ по Одесской области были уничтожены объекты винного завода, сообщил руководитель военной администрации Олег Кипер. За данные источников издания Экономическая правда, речь идет о бренде Аznauri.

"Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными дронами, пострадала гражданская инфраструктура. Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, в результате удара разрушены цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома", – написал Кипер.

По его данным, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 8:41 подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжали ликвидацию последствий удара, а правоохранители документировали очередное военное преступление РФ против гражданских, отмечал руководитель ОВА.

Экономическая правда, ссылаясь на свои источники, пишет, что под ударом оказался склад и цех бренда Аznauri, под которым на предприятии Akkerman Distillery изготавливаются коньяки и вина.

Фото: Telegram / Олег Кипер