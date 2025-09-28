Россияне уничтожили цех и склад алкогольного бренда Аznauri в Одесской области – ЭП
В результате дроновой атаки РФ по Одесской области были уничтожены объекты винного завода, сообщил руководитель военной администрации Олег Кипер. За данные источников издания Экономическая правда, речь идет о бренде Аznauri.
"Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными дронами, пострадала гражданская инфраструктура. Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, в результате удара разрушены цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома", – написал Кипер.
По его данным, обошлось без пострадавших.
По состоянию на 8:41 подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжали ликвидацию последствий удара, а правоохранители документировали очередное военное преступление РФ против гражданских, отмечал руководитель ОВА.
Экономическая правда, ссылаясь на свои источники, пишет, что под ударом оказался склад и цех бренда Аznauri, под которым на предприятии Akkerman Distillery изготавливаются коньяки и вина.
- В ночь на 28 сентября россияне запустили по Украине почти шесть сотен БпЛА и более 40 ракет – массированная атака продолжалась более 12 часов.
- В Киеве погибли четыре человека: в частности, 12-летняя девочка. От атаки пострадал Институт кардиологии – там погибли медсестра и пациент. Медучреждение продолжило работу. По всей Украине более 70 раненых, из них 14 – в столице.
- В результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов – к ликвидации последствий в 11 областях привлечено более 1500 спасателей и полицейских.
