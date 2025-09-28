Росіяни знищили цех та склад алкогольного бренду Аznauri на Одещині – ЕП
Унаслідок дронової атаки РФ по Одеській області було знищено об'єкти винного заводу, повідомив керівник військової адміністрації Олег Кіпер. За даними джерел видання "Економічна правда", йдеться про бренд Аznauri.
"Уночі ворог знову атакував Одещину ударними дронами, постраждала цивільна інфраструктура. Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, внаслідок удару зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку", – написав Кіпер.
За його даними, обійшлося без постраждалих.
Станом на 8:41 підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжували ліквідацію наслідків удару, а правоохоронці документували черговий воєнний злочин РФ проти цивільних, зауважував керівник ОВА.
Економічна правда, посилаючись на свої джерела, пише, що під ударом опинилися склад та цех бренду Аznauri, під яким на підприємстві Akkerman Distillery виготовляються коньяки та вина.
- У ніч проти 28 вересня росіяни запустили по Україні майже шість сотень БпЛА та понад 40 ракет – масована атака тривала більш ніж 12 годин.
- У Києві загинули четверо людей: зокрема 12-річна дівчинка. Від атаки постраждав Інститут кардіології – там загинули медсестра та пацієнт. Медзаклад продовжив роботу. По всій Україні понад 70 поранених, з них 14 – у столиці.
- Внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів – до ліквідації наслідків в 11 областях залучено більш ніж 1500 рятувальників та поліціянтів.
Коментарі (0)