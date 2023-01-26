Россияне выпустили более 15 ракет на Киев, они все были сбиты ПВО — военная администрация

Российские оккупанты выпустили более 15 крылатых ракет в сторону Киева во время массированного удара 26 января. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник выпустил в направлении столицы более 15 ракет, однако благодаря работе противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

Он отметил, что опасность повторных ударов не миновала.

Генерал призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ подняла около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

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Дмитро Гриниченко

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