Россияне завели штурмовые группы в Волчанск – ВСУ

Волчанск (Фото: Instagram-аккаунт Libkos)

Россияне завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области, оккупанты пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков" Вооруженных Сил Украины.

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По информации военных, на Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать украинские позиции. Россияне завели в Волчанск штурмовые группы из состава 4-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты (ДРШБР).

Оккупанты пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Также, по данным ОТУ "Харьков", в районе северо-западнее населенного пункта Тихое РФ сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование своих позиций.

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

26 июня спикер ОТУ "Харьков" Повх заявил, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске.

7 августа сообщалось, что с начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности, района Волчанска, что может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

9 августа ВСУ сообщили, что россияне готовятся к ведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки, а также в районе агрегатного завода.

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