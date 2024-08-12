Росіяни завели штурмові групи у Вовчанськ – ЗСУ

Вовчанськ (Фото: Instagram-акаунт Libkos)

Росіяни завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області, окупанти намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків" Збройних Сил України.

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За інформацією військових, на Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати українські позиції. Росіяни завели у Вовчанськ штурмові групи зі складу 4-ї диверсійно-розвідувальної штурмової бригадної роти (ДРШБР).

Окупанти намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Також, за даними ОТУ "Харків", у районі північно-західніше населеного пункту Тихе РФ зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення своїх позицій.

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, що вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

26 червня речник ОТУ "Харків" Повх заявив, що частина російських окупаційних військ заблокована на агрегатному заводі у Вовчанську.

7 серпня повідомлялося, що від початку тижня у Харківській області зазначається значне посилення кількості обстрілів із боку Росії, зокрема – району Вовчанська, що може вказувати на наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

9 серпня ЗСУ повідомили, що росіяни готуються до ведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови, а також у районі агрегатного заводу.

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