Россияне заявили о пожаре на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов
В ночь на 9 сентября Белгородскую область атаковали дроны, в результате чего возник пожар на нефтебазе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Однако губернатор добавил, что в результате этого есть повреждения резервуаров.
Гладков также отметил, что для борьбы с огнем, кроме техники, привлекали пожарные поезда.
В то же время в российском Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БпЛА над несколькими регионами РФ.
В частности семь дронов якобы сбили над Белгородской областью, три – над Курской, два – над Краснодарским краем, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями.
- Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 7 сентября защитники поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области, Ильский НПЗ в Краснодарском крае и места дислокации личного состава российских оккупантов в Курской области.
- Силы спецопераций заявили, что поразили Ильский НПЗ во взаимодействии с русскими подпольщиками.
- Также 8 сентября во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области раздавались взрывы. Аналитики сообщества Dnipro Osint писали, что под ракетной атакой оказался бывший металлургический завод "Топаз".
