Россияне заявили о пожаре на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов

По словам местного губернатора, в результате пожара на нефтебазе есть повреждения резервуаров

Белгородская область (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 9 сентября Белгородскую область атаковали дроны, в результате чего возник пожар на нефтебазе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Однако губернатор добавил, что в результате этого есть повреждения резервуаров.

Гладков также отметил, что для борьбы с огнем, кроме техники, привлекали пожарные поезда.

В то же время в российском Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БпЛА над несколькими регионами РФ.

В частности семь дронов якобы сбили над Белгородской областью, три – над Курской, два – над Краснодарским краем, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями.