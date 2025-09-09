Росіяни заявили про пожежу на нафтобазі у Бєлгородській області після атаки дронів
У ніч проти 9 вересня Бєлгородську область атакували дрони, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
За його словами, пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Однак губернатор додав, що внаслідок цього є пошкодження резервуарів.
Гладков також зазначив, що для боротьби з вогнем, крім техніки, залучали пожежні потяги.
Водночас у російському Міноборони заявили, що засоби протиповітряної оборони нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома регіонами РФ.
Зокрема, сім дронів нібито збили над Бєлгородською областю, три – над Курською, два – над Краснодарським краєм, по одному – над Тамбовською і Воронезькою областями.
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 7 вересня захисники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та місця дислокації особового складу російських окупантів у Курській області.
- Сили спецоперацій заявили, що уразили Ільський НПЗ у взаємодії з російськими підпільниками.
- Також 8 вересня у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області лунали вибухи. Аналітики спільноти Dnipro Osint писали, що під ракетною атакою опинився колишній металургійний завод "Топаз".
Коментарі (0)