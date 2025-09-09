Росіяни заявили про пожежу на нафтобазі у Бєлгородській області після атаки дронів

За словами місцевого губернатора, внаслідок пожежі на нафтобазі є пошкодження резервуарів

Бєлгородська область (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 9 вересня Бєлгородську область атакували дрони, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Однак губернатор додав, що внаслідок цього є пошкодження резервуарів.

Гладков також зазначив, що для боротьби з вогнем, крім техніки, залучали пожежні потяги.

Водночас у російському Міноборони заявили, що засоби протиповітряної оборони нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома регіонами РФ.

Зокрема, сім дронів нібито збили над Бєлгородською областю, три – над Курською, два – над Краснодарським краєм, по одному – над Тамбовською і Воронезькою областями.