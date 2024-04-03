Российская армия опережает союзников Украины в гонке за боеприпасами – Bloomberg

Издание отметило, что некоторое украинское оружие делает только один выстрел в день, чтобы сохранить свои запасы

Снаряды (Фото: EPA)

Украина и ее союзники проигрывают в гонке по боеприпасам, которые необходимы для сдерживания российских атак, и пока неясно, дадут ли попытки союзников достаточный результат в краткосрочной перспективе для поддержания стабильности на линии фронта. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на официальных представителей стран-союзниц.

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По словам собеседников издания, которые знакомы с последними событиями на линии фронта, поток западной военной помощи в Украину резко сократился, а некоторое украинское оружие делает лишь по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои запасы.

По их словам, это заставляет союзников пытаться поддерживать поток поставок в Украину, разыскивая снаряды по всему миру. Но поскольку эти инициативы медленно продвигаются вперед, неясно, дадут ли они достаточный результат в краткосрочной перспективе для поддержания стабильности на линии фронта.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила изданию, что Западу нельзя терять время, ведь долгосрочные обязательства важны, но в войне побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов.

Также, по словам анонимных собеседников, украинские союзники все больше опасаются, что "летнее наступление РФ может прорвать оборону Украины".

Они отметили, что сейчас российские войска выпускают в семь раз больше снарядов, чем Вооруженные Силы Украины. Это более чем вдвое больше, нежели в конце января, когда Киев предупредил союзников, что враг преобладает в численности три к одному.

По словам одного чиновника, знакомого с ходом обсуждения вопроса о помощи, они знают, что защита территории НАТО будет стоить дороже, если Россия значительно продвинется вглубь Украины.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии, и в мире есть места, где можно купить снаряды, однако денег все еще не хватает.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

13 марта Кулеба сообщал, что, кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.

21 марта глава МИД Кулеба заявил, что вскоре украинские военные ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.

29 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян в выпущенных боеприпасах составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на общей ситуации.

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