Російська армія випереджає союзників України в гонитві за боєприпасами – Bloomberg

Видання зазначило, що деяка українська зброя робить лише один постріл на день, щоб зберегти свої запаси

Снаряди (Фото: EPA)

Україна та її союзники програють у перегонах за боєприпасами, які необхідні для стримування російських атак, і поки неясно, чи дадуть намагання союзників достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на офіційних представників країн-союзниць.

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За словами співрозмовників видання, які знайомі з останніми подіями на лінії фронту, потік західної військової допомоги в Україну різко скоротився, а деяка українська зброя робить лише один постріл на день, щоб зберегти свої запаси.

За їхніми словами, це змушує союзників намагатися підтримувати потік постачань в Україну, розшукуючи снаряди у всьому світі. Але оскільки ці ініціативи повільно просуваються вперед, неясно, чи дадуть вони достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила виданню, що Заходу не можна втрачати час, адже довгострокові зобов’язання важливі, але у війні перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів.

Також, за словами анонімних співрозмовників, українські союзники дедалі більше побоюються, що "літній наступ РФ може прорвати оборону України".

Вони зазначили, що зараз російські війська випускають у сім разів більше снарядів, ніж Збройні Сили України. Це більш як удвічі більше, ніж наприкінці січня, коли Київ попередив союзників, що ворог переважає у чисельності три до одного.

За словами одного чиновника, знайомого з ходом обговорення питання про допомогу, вони знають, що захист території НАТО коштуватиме дорожче, якщо Росія значно просунеться вглиб України.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що низка країн вже внесли кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії, й у світі є місця, де можна придбати снаряди, однак грошей все ще бракує.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

13 березня Кулеба повідомляв, що, окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування.

21 березня очільник МЗС Кулеба заявив, що незабаром українські військові відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.

29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ще декілька днів тому перевага росіян у випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на загальній ситуації.

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