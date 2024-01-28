Российская армия убила последнего жителя одного из прифронтовых сел Сумщины – Суспильное

По данным журналистов, гибель мужчины подтвердил его сын, местные власти и Служба безопасности Украины

Обстрел Сумщины, 28 января (Фото: Национальная полиция)

Издание Суспильное сообщило, что после обстрела российскими оккупантами села Степок в Сумской области погиб последний житель населенного пункта.

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Издание отметило, что гибель мужчины подтвердили его сын, местные власти и Служба безопасности Украины. Тело 60-летнего мужчины обнаружили 24 января. Местные власти сообщили журналистам, что, вероятно, оккупанты обстреляли село в минувшие выходные или в понедельник, 22 января.

Сын погибшего сообщил изданию, что было прямое попадание вражеского снаряда в комнату, где находился мужчина, который был последним жителем села – все остальные люди были эвакуированы.

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Фото: Общественное

Фото: Общественное

Село Степок находится недалеко от границы с Россией рядом с гуманитарным переходом "Покровка-Колотыловка".

Скриншот: Deep state

СБУ начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В течение 27 января российская армия совершила 15 обстрелов Сумщины, под российским огнем оказались 10 общин области.

Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что в настоящее время в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он подчеркнул, что российское производство производит около 100 ракет в месяц.

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