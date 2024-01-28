Російська армія вбила останнього жителя одного із прифронтових сіл Сумщини – Суспільне

За даними журналістів, загибель чоловіка підтвердив його син, місцева влада та Служба безпеки України

Обстріл Сумщини, 28 січня (Фото: Національна поліція)

Видання Суспільне повідомило, що після обстрілу російськими окупантами села Степок у Сумській області загинув останній житель населеного пункту.

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Видання зазначило, що загибель чоловіка підтвердив його син, місцева влада та Служба безпеки України. Тіло 60-річного чоловіка знайшли 24 січня. Місцева влада повідомила журналістам, що, ймовірно, окупанти обстріляли село минулих вихідних або у понеділок, 22 січня.

Син загиблого повідомив виданню, що було пряме влучання ворожого снаряду у кімнату, де був чоловік, який був останнім мешканцем села – всі інші люди евакуювалися.

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Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Село Степок знаходиться недалеко від кордону з Росією поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".

Скриншот: Deep state

СБУ розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Протягом 27 січня російська армія здійснила 15 обстрілів Сумщини, під російським вогнем опинилися 10 громад області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що наразі у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він наголосив, що російське виробництво виготовляє близько 100 ракет на місяць.

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