Российские оккупанты устроили в Мелитополе и Бердянске теракты "под ложным флагом" – ISW

Российские оккупанты устроили теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России 12 июня. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 13 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские оккупанты 12 июня устроили в Мелитополе и Бердянске теракты под ложным флагом, вероятно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей. Как отмечается, коллаборационист Владимир Рогов сначала заявил, что "террористы" устроили в Бердянске три взрыва, но позже отказался от своих слов и назвал инцидент "аварией на электростанции".

В Запорожской области коллаборационист Алексей Селиванов заявил, что неизвестные заложили взрывное устройство в Мелитополе, чтобы сорвать День России.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что украинские власти предупреждали о возможной террористической деятельности российских сил 12 июня.

11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупредил, что российские оккупанты 12 июня собираются устроить провокации против мирных жителей Запорожской области.

12 июня в Бердянске около 05:00 утра произошел пожар на электрической подстанции, часть города осталась без света.

В тот же день в Мелитополе произошел взрыв у управления полиции. Законно избранный мэр Иван Федоров заявил, что это оккупанты "друг друга подрывают".

Читайте также: РФ пыталась отметить "День России" в Херсоне и планировала провокации. Пришли 30 человек

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.