Российские оккупанты устроили в Мелитополе и Бердянске теракты "под ложным флагом" – ISW
Российские оккупанты устроили теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России 12 июня. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 13 июня.
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Российские оккупанты 12 июня устроили в Мелитополе и Бердянске теракты под ложным флагом, вероятно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей. Как отмечается, коллаборационист Владимир Рогов сначала заявил, что "террористы" устроили в Бердянске три взрыва, но позже отказался от своих слов и назвал инцидент "аварией на электростанции".
В Запорожской области коллаборационист Алексей Селиванов заявил, что неизвестные заложили взрывное устройство в Мелитополе, чтобы сорвать День России.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что украинские власти предупреждали о возможной террористической деятельности российских сил 12 июня.
- 11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупредил, что российские оккупанты 12 июня собираются устроить провокации против мирных жителей Запорожской области.
- 12 июня в Бердянске около 05:00 утра произошел пожар на электрической подстанции, часть города осталась без света.
- В тот же день в Мелитополе произошел взрыв у управления полиции. Законно избранный мэр Иван Федоров заявил, что это оккупанты "друг друга подрывают".
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