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Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 19:52
Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider - Фото
Фото: ЕРА

Российские военные навели мост через реку Припять в Чернобыльской зоне на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на снимки спутникового сервиса Planet и сообщение Минобороны Беларуси. Расстояние от Припяти до Киева — около 150 км, отмечает издание.

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Мост наведен на территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры. Insider пишет, что ранее активности в этом районе не было, она началась со скоплением техники 10 февраля 2022 года.

11 февраля об учениях в указанном районе сообщила пресс-служба беларуского Минобороны. В релизе упоминается также "переправа" через Припять.

"На участке местности Речица мотострелковые подразделения Вооруженных сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)", — говорится в сообщении.

Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider

По информации журналистов, мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк — мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider

Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider

Ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела, пишет издание.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердили, что мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины.

"С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС", – сообщили эксперты.

Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider
Вадим Ребрина
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Россия припять беларусь
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