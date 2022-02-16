Российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной – Insider

Российские военные навели мост через реку Припять в Чернобыльской зоне на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на снимки спутникового сервиса Planet и сообщение Минобороны Беларуси. Расстояние от Припяти до Киева — около 150 км, отмечает издание.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мост наведен на территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры. Insider пишет, что ранее активности в этом районе не было, она началась со скоплением техники 10 февраля 2022 года.

11 февраля об учениях в указанном районе сообщила пресс-служба беларуского Минобороны. В релизе упоминается также "переправа" через Припять.

"На участке местности Речица мотострелковые подразделения Вооруженных сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)", — говорится в сообщении.

По информации журналистов, мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк — мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела, пишет издание.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердили, что мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины.

"С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС", – сообщили эксперты.

В январе 2022 года на переговорах США и НАТО отказали на требование России не принимать Украину в Альянс.

Вашингтон и союзники заявляют последние недели и дни, что новая атака РФ против Украины "может начаться в любой момент".

14 февраля в РФ заявили о готовности продолжать переговоры с НАТО и США.

Утром, 15 февраля, в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов.

Сегодня Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия может начать новое вторжение в Украину во второй половине февраля.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.