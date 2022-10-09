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Российский дрон убил гранатой женщину в Мирополье Сумской области

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 21:54
Российский дрон убил гранатой женщину в Мирополье Сумской области - Фото
Фото - Telegram Дмитрий Живицкий Сумская ОВА (2)

В Мирополье Сумской области российский БПЛА сбросил гранату в зону отдыха возле магазина, взрывом была тяжело ранена и умерла от потери крови продавщица этого магазина. Об этом написал в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Живицкий сообщил, что граната была брошена с дрона "в зону отдыха возле магазина".

"Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год. Без матери осталось трое детей", – написал глава ОГА.

Он также добавил, дрон сбросил еще одну гранату, когда люди пытались спасти пострадавшую, и от второго взрыва чудом никто не пострадал.

Живицкий считает, что в данном случае россияне совершили осознанный террористический акт против гражданского населения.

Фото – Telegram Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА

Фото – Telegram Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА

Фото – Telegram Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА
Сергій Бережний
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дрон теракт терроризм сумская область дмитрий живицкий Мирополье
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