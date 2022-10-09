Российский дрон убил гранатой женщину в Мирополье Сумской области

В Мирополье Сумской области российский БПЛА сбросил гранату в зону отдыха возле магазина, взрывом была тяжело ранена и умерла от потери крови продавщица этого магазина. Об этом написал в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Живицкий сообщил, что граната была брошена с дрона "в зону отдыха возле магазина".

"Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год. Без матери осталось трое детей", – написал глава ОГА.

Он также добавил, дрон сбросил еще одну гранату, когда люди пытались спасти пострадавшую, и от второго взрыва чудом никто не пострадал.

Живицкий считает, что в данном случае россияне совершили осознанный террористический акт против гражданского населения.

30 сентября посол США Бриджит Бринк заявила, что обстрелы Россией мирных жителей Запорожья и Днепра говорят о том, что на фоне потерь на поле боя оккупанты продолжают терроризировать мирное население.

В ночь с 8 на 9 октября в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью погибли как минимум 17 человек.

Сергій Бережний

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