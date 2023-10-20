Российский военный транспортник Ил-76 разбился в Душанбе, экипаж выжил – фото
20.10.2023, 22:55
Крушение Ил-76 в Душанбе (Фото - соцсети)
Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал. Об этом сообщают российские Z-блогеры.
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По непроверенным данным, крушение произошло в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.
По одним сообщениям, при взлете у Ил-76 взорвалось колесо шасси, после чего самолет загорелся.
По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.
Экипаж (восемь человек) при аварии не пострадал.
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