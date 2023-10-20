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Российский военный транспортник Ил-76 разбился в Душанбе, экипаж выжил – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 22:55
Российский военный транспортник Ил-76 разбился в Душанбе, экипаж выжил – фото - Фото
Крушение Ил-76 в Душанбе (Фото - соцсети)

Транспортный самолет Ил-76 ВКС России потерпел крушение в Таджикистане, экипаж не пострадал. Об этом сообщают российские Z-блогеры.

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По непроверенным данным, крушение произошло в ночь с 19 на 20 октября на аэродроме Гиссар возле Душанбе.

По одним сообщениям, при взлете у Ил-76 взорвалось колесо шасси, после чего самолет загорелся.

По другим сообщениям, пожар начался из-за возгорания в двигателе.  

Экипаж (восемь человек) при аварии не пострадал. 

  • 4 июля 2023 года российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
  • 12 августа в Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб.

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Сергей Бережной
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