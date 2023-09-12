UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России разбился бомбардировщик Су-24М, якобы во время учений – Минобороны оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 21:31
В России разбился бомбардировщик Су-24М, якобы во время учений – Минобороны оккупантов - Фото
Истребитель Су-24М (Ресурс оккупантов)

Бомбардировщик российских оккупантов Су-24М потерпел крушение в Волгоградской области, заявляет российский пропагандистский ресурс Baza и подтверждает Минобороны захватчиков.

Предварительно самолет упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Ложки, утверждает вражеский ресурс.

На борту находились два члена экипажа, причины крушения выясняются, заявляют пропагандисты.

Пока неизвестно, погиб ли экипаж.

На место выехали спасательные службы.

Минобороны РФ подтверждает аварию самолета якобы при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Ведомство оккупантов уточняет, что полет якобы происходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности.

К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, заявили захватчики.

Хутор Ложки на карте:

Скриншот

Скриншот

  • 4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
  • 12 августа в Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб.
  • 4 сентября роспропаганда заявила, что в Азовском море разбился ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Читайте также: Буданов о похищенном вертолете россиян: ГУР продолжает общаться с другими пилотами РФ

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапропагандабомбардировщикавиакрушениесу-24м
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 