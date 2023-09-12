В России разбился бомбардировщик Су-24М, якобы во время учений – Минобороны оккупантов
Бомбардировщик российских оккупантов Су-24М потерпел крушение в Волгоградской области, заявляет российский пропагандистский ресурс Baza и подтверждает Минобороны захватчиков.
Предварительно самолет упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Ложки, утверждает вражеский ресурс.
На борту находились два члена экипажа, причины крушения выясняются, заявляют пропагандисты.
Пока неизвестно, погиб ли экипаж.
На место выехали спасательные службы.
Минобороны РФ подтверждает аварию самолета якобы при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
Ведомство оккупантов уточняет, что полет якобы происходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности.
К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, заявили захватчики.
Хутор Ложки на карте:
- 4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
- 12 августа в Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб.
- 4 сентября роспропаганда заявила, что в Азовском море разбился ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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