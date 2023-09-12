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У Росії розбився бомбардувальник Су-24М, нібито під час навчань – Міноборони окупантів

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 21:31
У Росії розбився бомбардувальник Су-24М, нібито під час навчань – Міноборони окупантів - Фото
Винищувач Су-24М (Ресурс окупантів)

Бомбардувальник російських окупантів Су-24М зазнав катастрофи у Волгоградській області, заявляє російський пропагандистський ресурс Baza та підтверджує Міноборони загарбників.

Попередньо, літак упав у Калачівському районі за 5 кілометрів від хутора Ложки, стверджує ворожий ресурс.

На борту були два члени екіпажу, причини катастрофи з'ясовуються, заявляють пропагандисти.

Поки невідомо, чи загинув екіпаж.

На місце виїхали рятувальні служби.

Міноборони РФ підтверджує аварію літака нібито під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Відомство окупантів уточнює, що політ нібито відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості.

До місця події направлені гелікоптери Мі-8 пошуково-рятувальної служби, заявили загарбники.

Хутір Ложки на мапі:

Скриншот

Скриншот

  • 4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
  • 12 серпня у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув.
  • 4 вересня роспропаганда заявила, що в Азовському морі розбився ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Читайте також: Буданов про викрадений вертоліт росіян: ГУР продовжує спілкуватися з іншими пілотами РФ

Артем Джеріпа
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