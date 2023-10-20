Російський військовий транспортник Іл-76 розбився у Душанбе, екіпаж вижив – фото

Транспортний літак Іл-76 ВКС Росії зазнав аварії в Таджикистані, екіпаж не постраждав. Про це повідомляють російські Z-блогери.

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За неперевіреними даними, аварія сталася в ніч із 19 на 20 жовтня на аеродромі Гісар біля Душанбе.

За одними повідомленнями, під час зльоту в Іл-76 вибухнуло колесо шасі, після чого літак спалахнув.

За іншими повідомленнями, пожежа почалася через загоряння у двигуні.

Екіпаж (вісім осіб) під час аварії не постраждав.

4 липня 2023 року російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.

12 серпня у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув.

12 вересня російський бомбардувальник Су-24М зазнав аварії у Волгоградській області.

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