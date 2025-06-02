Россию атаковали дроны. В нескольких областях прогремели взрывы – видео
В ночь на 2 июня ряд российских регионов подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы раздались в Липецке, Курске, Рязани и Воронеже, сообщают российские пропагандистские медиа.
Как сообщили местные жители Telegram-каналу Shot, в Курске раздалось по меньшей мере пять взрывов. В некоторых районах виден густой черный дым.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хиштейна, над городом были якобы сбиты беспилотники, обломки которых "привели к возгоранию" в частных домах и гаражах, а также "повредили многоквартирный дом".
В Рязани очевидцы сообщают о по меньшей мере восьми взрывах, особенно в Московском районе города, пишет Telegram-канал Shot.
Губернатор Рязанской области Павел Малков около 00:55 подтвердил атаку.
Российский проект "ВЧК-ОГПУ" написал, что в Липецке целью дронов может быть военный аэродром, в Воронежской области – авиабаза "Борисоглебск", а в Рязани – "Дягилево".
Российское министерство обороны заявило, что с 20:10 до 21:45 их противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила над территорией Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей 53 беспилотника.
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (знакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия пока не способна производить такие суда.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.