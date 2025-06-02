Россию атаковали дроны. В нескольких областях прогремели взрывы – видео

Целью атаки могут быть снова военные аэродромы, сообщают российские Telegram-каналы

Курская область (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 2 июня ряд российских регионов подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы раздались в Липецке, Курске, Рязани и Воронеже, сообщают российские пропагандистские медиа.

Как сообщили местные жители Telegram-каналу Shot, в Курске раздалось по меньшей мере пять взрывов. В некоторых районах виден густой черный дым.

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По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хиштейна, над городом были якобы сбиты беспилотники, обломки которых "привели к возгоранию" в частных домах и гаражах, а также "повредили многоквартирный дом".

В Рязани очевидцы сообщают о по меньшей мере восьми взрывах, особенно в Московском районе города, пишет Telegram-канал Shot.

Губернатор Рязанской области Павел Малков около 00:55 подтвердил атаку.

Российский проект "ВЧК-ОГПУ" написал, что в Липецке целью дронов может быть военный аэродром, в Воронежской области – авиабаза "Борисоглебск", а в Рязани – "Дягилево".

Российское министерство обороны заявило, что с 20:10 до 21:45 их противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила над территорией Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей 53 беспилотника.