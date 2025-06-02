Росію атакували дрони. У кількох областях прогриміли вибухи – відео
У ніч на 2 червня низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Липецьку, Курську, Рязані та Воронежі, повідомляють російські пропагандистські медіа.
Як повідомили місцеві жителі Telegram-каналу Shot, у Курську пролунало щонайменше п'ять вибухів. У деяких районах видно густий чорний дим.
За словами тимчасово виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хіштейна, над містом було нібито збито безпілотники, уламки яких "спричинили загоряння" в приватних будинках і гаражах, а також "пошкодили багатоквартирний будинок".
У Рязані очевидці повідомляють про щонайменше вісім вибухів, особливо в Московському районі міста, пише Telegram-канал Shot.
Губернатор Рязанської області Павло Малков близько 00:55 підтвердив атаку.
Російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" написав, що в Липецьку метою дронів може бути військовий аеродром, у Воронезькій області – авіабаза "Борисоглебськ", а в Рязані – "Дягілєво".
Натомість російське міністерство оборони заявило, що з 20:10 до 21:45 їхня протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила над територією Курської, Бєлгородської, Брянської та Орловської областей 53 безпілотники.
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей.