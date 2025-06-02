Росію атакували дрони. У кількох областях прогриміли вибухи – відео

Метою атаки можуть бути знову військові аеродроми, повідомляють російські Telegram-канали

Курська область (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 2 червня низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Липецьку, Курську, Рязані та Воронежі, повідомляють російські пропагандистські медіа.

Як повідомили місцеві жителі Telegram-каналу Shot, у Курську пролунало щонайменше п'ять вибухів. У деяких районах видно густий чорний дим.

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За словами тимчасово виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хіштейна, над містом було нібито збито безпілотники, уламки яких "спричинили загоряння" в приватних будинках і гаражах, а також "пошкодили багатоквартирний будинок".

У Рязані очевидці повідомляють про щонайменше вісім вибухів, особливо в Московському районі міста, пише Telegram-канал Shot.

Губернатор Рязанської області Павло Малков близько 00:55 підтвердив атаку.

Російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" написав, що в Липецьку метою дронів може бути військовий аеродром, у Воронезькій області – авіабаза "Борисоглебськ", а в Рязані – "Дягілєво".

Натомість російське міністерство оборони заявило, що з 20:10 до 21:45 їхня протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила над територією Курської, Бєлгородської, Брянської та Орловської областей 53 безпілотники.