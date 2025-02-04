Рубио: Сальвадор может принимать депортированных из США преступников, американцев тоже

По информации Bloomberg, США планируют заключить соглашения со странами Латинской Америки в рамках нового этапа депортационной политики

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Carlos Lemos)

Сальвадор выразил готовность принимать преступников, депортированных из США, независимо от их страны происхождения, в том числе американцев. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Bloomberg.

Отмечается, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил это в рамках уникального миграционного соглашения с США.

"В знак чрезвычайной дружбы к нашей стране, зная о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в США, он согласился на самое беспрецедентное и необычное миграционное соглашение в мире. Более подробная информация будет позже", – сказал Рубио.

По информации Bloomberg, США планируют заключить соглашения со странами Латинской Америки в рамках нового этапа депортационной политики. Ранее Венесуэла согласилась принимать своих граждан, депортированных из США, а также возобновить соответствующие авиарейсы.

Однако заявление Рубио вызвало юридические вопросы о возможности высылки американских граждан.

"Сегодня я говорил об этом с президентом Трампом, и это еще один признак того, какой невероятный друг у нас здесь в лице Букеле", – заявил госсекретарь США.

21 января 2025 года президент США Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.

24 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

25 января Reuters сообщило, что Мексика не позволила приземлиться самолету США с депортированными.

26 января Трамп анонсировал санкции против Колумбии за отказ принять самолеты с мигрантами. Но уже 27 января правительство страны согласилось со всеми условиями Трампа по отношению к нелегалам.