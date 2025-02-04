Сальвадор пропонує приймати депортованих із США злочинців, зокрема американців – Рубіо

За інформацією Bloomberg, США планують укласти угоди з країнами Латинської Америки в межах нового етапу депортаційної політики

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Carlos Lemos)

Сальвадор висловив готовність приймати злочинців, депортованих зі США, незалежно від їхньої країни походження, зокрема американців. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, передає Bloomberg.

Зазначається, що президент Сальвадору Наїб Букеле запропонував це в рамках унікальної міграційної угоди зі США.

"На знак надзвичайної дружби до нашої країни, знаючи про проблеми, з якими ми стикаємося у США, він погодився на найбезпрецедентнішу та найнезвичайнішу міграційну угоду у світі. Більш детальна інформація буде пізніше", – сказав Рубіо.

За інформацією Bloomberg, США планують укласти угоди з країнами Латинської Америки в межах нового етапу депортаційної політики. Раніше Венесуела погодилася приймати своїх громадян, депортованих зі Сполучених Штатів, а також відновити відповідні авіарейси.

Однак заява Рубіо викликала юридичні питання щодо можливості висилання американських громадян.

"Сьогодні я говорив про це з президентом Трампом, і це ще одна ознака того, який неймовірний друг у нас тут в особі Букеле", – заявив держсекретар США.