Рубио в разговоре с Лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной – Госдеп
28 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Темми Брюс.
По ее словам, Рубио приветствовал обмен пленниками между Украиной и РФ по формуле "1000 на 1000", который состоялся на прошлой неделе.
Госсекретарь повторил призывы президента США Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны.
Вечером в среду о разговоре Рубио и Лаврова сообщало Министерство иностранных дел государства-агрессора.
В российском МИД утверждают, что Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей российского диктатора Владимира Путина и Трампа от 19 мая, а также "о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле".
- 28 мая 2025 года Лавров заявил, что якобы следующий раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Стамбуле 2 июня.
- Умеров сказал, что Украина не против новой встречи с россиянами, но Москва должна передать так называемый меморандум, чтобы Киев успел проработать документ до переговоров.