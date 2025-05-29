Рубио в разговоре с Лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной – Госдеп

Марко Рубио приветствовал состоявшийся на прошлой неделе обмен пленными между Украиной и Россией

Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

28 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Темми Брюс.

По ее словам, Рубио приветствовал обмен пленниками между Украиной и РФ по формуле "1000 на 1000", который состоялся на прошлой неделе.

Госсекретарь повторил призывы президента США Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны.

Вечером в среду о разговоре Рубио и Лаврова сообщало Министерство иностранных дел государства-агрессора.

В российском МИД утверждают, что Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей российского диктатора Владимира Путина и Трампа от 19 мая, а также "о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле".