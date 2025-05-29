Рубіо в розмові з Лавровим закликав до добросовісного діалогу з Україною – Держдеп

Марко Рубіо привітав обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся минулого тижня

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

28 травня державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав до добросовісного діалогу з Україною. Про це повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

За її словами, Рубіо привітав обмін полоненими між Україною та РФ за формулою "1000 на 1000", який відбувся минулого тижня.

Держсекретар повторив заклики президента США Дональда Трампа до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення війни.

Увечері в середу про розмову Рубіо та Лаврова повідомляло Міністерство закордонних справ держави-агресора.

У російському МЗС стверджують, що Лавров розповів Рубіо про перебіг реалізації домовленостей російського диктатора Володимира Путіна й Трампа від 19 травня, а також "про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі".