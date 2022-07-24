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Руководство ООН открестилось от комментария своего анонима по обстрелу порта – МИД

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 14:32
Руководство ООН открестилось от комментария своего анонима по обстрелу порта – МИД - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Министерство иностранных дел получило разъяснение от руководства ООН по поводу вчерашней новости в The New York Times с комментарием анонимного "высокопоставленного представителя ООН", который заявил, что РФ, возможно, технически не нарушила соглашение об экспорте украинского зерна, обстреляв Одесский порт 22 июля. Позиция анонимного комментатора не отображает позицию ООН, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Спикер МИД назвал новость в NYT "провокационной" и сказал, что украинские дипломаты сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

По словам Николенко, сегодня МИД получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН, и только заявление генсека Антониу Гутерриша отражает позицию организации.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокационный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано преднамеренно или непреднамеренно – вопрос открытый", – отметил Николенко.

Он напомнил, что в публикации NYT "якобы неназванный источник" в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле: мол, РФ не обещала не обстреливать те части портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна.

"Мягко говоря, нас такая позиция удивила", – написал Николенко, подчеркнув, что Гутерриш безоговорочно осудил обстрел, а международное сообщество четко указало на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерна.

Оксана Житнюк
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ООН МИД Одесса зерно порт
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