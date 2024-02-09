Румыния разрешила быстрое развертывание сил НАТО в случае серьезных угроз

По данным издания Euractiv, парламент Румынии обсудит решение президента страны на следующем совместном заседании в ближайшие недели

Президент Румынии Клаус Йоханнис (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на своей территории в 2024 году. Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал парламент в письме, с которым ознакомилось издание Euractiv.

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Он подчеркнул, что благодаря этому Североатлантический совет может принять решение о развертывании на румынской территории объединенных оперативно-тактических групп очень быстрого реагирования в случае внезапного серьезного кризиса безопасности, угрожающего национальной независимости и суверенитету страны, "с целью быстрого реагирования на кризис и предотвращения его эскалации".

"Быстрый переход или развертывание ряда кризисов, накладывающихся друг на друга, и все более непредсказуемая среда, в которой вмешательство НАТО может стать необходимым для защиты безопасности и суверенитета Румынии", – написал он.

Йоханнис отметил, что для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное одобрение их развертывания или транзита через территорию страны.

По данным издания, парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

Министр обороны Румынии Георгица Влад также предлагает повысить такую готовность среди населения, призывая румынские власти принять законы и меры для улучшения готовности населения к потенциальным российским угрозам, предупреждая, что победа Москвы в Украине может поощрить дальнейшую агрессию.

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В настоящее время обеспокоенность среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. 24 января начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Цель этих учений — оборонные планы НАТО, разработанные Североатлантическим союзом за последние десятилетия и подробно описанные, как он будет реагировать на вероятную российскую атаку.

Многие политики стран-членов ЕС и НАТО в течение последних недель призывают усиливать оборонные способности стран и готовиться к возможному российскому нападению.

3 января 2024 года верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны.

16 января президент Зеленский заявил, что позиция стран-партнеров "не эскалировать" войну санкциями против РФ и помощью для Украины ошибочна. Из-за нее была потеряна жизнь украинцев, в том числе защитников, и время, а Россия так и не пошла на эскалацию.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от нее.

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