Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Румунія дозволила розгортання сил НАТО високої готовності на своїй території у 2024 році. Про це президент Румунії Клаус Йоганніс поінформував парламент у листі, з яким ознайомилося видання Euractiv.

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Він наголосив, що завдяки цьому Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на румунській території об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності й суверенітету країни, "з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації".

"Швидкий перехід або розгортання низки криз, що накладаються одна на одну, і дедалі більш непередбачуване середовище, в якому втручання НАТО може стати необхідним для захисту безпеки і суверенітету Румунії", – написав він.

Йоганніс зазначив, що для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їх розгортання або транзиту через територію країни.

За даними видання, парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні найближчими тижнями.

Міністр оборони Румунії Георгіца Влад також пропонує підвищити таку готовність серед населення, закликаючи румунську владу ухвалити закони та заходи для поліпшення готовності населення до потенційних російських загроз, попереджаючи, що перемога Москви в Україні може заохотити подальшу агресію.

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Наразі занепокоєння серед країн-членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. 24 січня розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Мета цих навчань — оборонні плани НАТО, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Багато політиків країн-членів ЄС та НАТО впродовж останніх тижнів закликають посилювати оборонні спроможності країн та готуватися до можливого російського нападу.

3 січня 2024 року верховний комісар ООН із прав людини Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

16 січня президент Зеленський заявив, що позиція країн-партнерів "не ескалювати" війну санкціями проти РФ та допомогою для України є хибною. Через неї було втрачено життя українців, зокрема захисників, та час, а Росія так і не пішла на ескалацію.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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