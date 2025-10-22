Рютте опроверг, что встреча Зеленского с Трампом 17 октября была "полным провалом"
Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, была успешной. Об этом во время общения с журналистами сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
У него спросили, не свидетельствует ли его визит в Штаты о том, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была "полным провалом".
"Нет, совсем нет, потому что она была запланирована заранее. Я переписывался с президентом [США] после его большого успеха в Газе, и мы договорились провести встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить, как теперь можем воплотить его видение мира в Украине", – сказал Рютте.
Он считает, что "это была хорошая, успешная встреча – именно такая, в которой мы нуждались".
Генсек НАТО подчеркнул, что американский президент, вышедший в феврале из тупика в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, взял на себя лидерскую роль, которую может выполнить только он, и он ее выполняет.
"Я искренне это признаю. Это была хорошая встреча, и мы будем на ее основе строить дальнейшую работу", — резюмировал чиновник.
- 17 октября в Белом доме состоялась встреча Зеленского с Трампом. Никаких объявлений по ее результатам лидеры не сделали.
- После переговоров Зеленский созвонился с европейскими партнерами. В то же время Трамп в очередной раз призвал остановить войну на линии фронта.
- 18 октября издание Axios со ссылкой на источники писало, что встреча была "нелегкой". Один из собеседников просто сказал, что она "была плохой".
