Рютте опроверг, что встреча Зеленского с Трампом 17 октября была "полным провалом"

Генсек Альянса считает, что встреча президентов Украины и США в пятницу была успешной

Марк Рютте (Фото: Sebastian Elias Uth/EPA)

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, была успешной. Об этом во время общения с журналистами сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

У него спросили, не свидетельствует ли его визит в Штаты о том, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была "полным провалом".

"Нет, совсем нет, потому что она была запланирована заранее. Я переписывался с президентом [США] после его большого успеха в Газе, и мы договорились провести встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить, как теперь можем воплотить его видение мира в Украине", – сказал Рютте.

Он считает, что "это была хорошая, успешная встреча – именно такая, в которой мы нуждались".

Генсек НАТО подчеркнул, что американский президент, вышедший в феврале из тупика в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, взял на себя лидерскую роль, которую может выполнить только он, и он ее выполняет.

"Я искренне это признаю. Это была хорошая встреча, и мы будем на ее основе строить дальнейшую работу", — резюмировал чиновник.