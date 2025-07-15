Рютте посоветовал Китаю, Индии и Бразилии позвонить Путину, чтобы избежать санкций
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом 14 июля заявил, что Китай, Индия и Бразилия должны позвонить российскому диктатору Владимиру Путину с призывом к прекращению огня в Украине, если хотят избежать вторичных санкций. Об этом он сказал в интервью Fox News.
"Если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это коснется и вас, вы можете позвонить Путину и сказать: "Эй, друг, мы все еще покупаем у тебя товары, но ты должен серьезно отнестись к этим переговорам о прекращении огня или мирном соглашении, иначе мы пострадаем от вторичных санкций", – сказал Рютте.
Рютте также заявил, что продажа оружия является четким сигналом для Путина о единстве между США и Европой и о том, что эти две стороны сделают все необходимое для Украины.
"Если бы я сегодня был в Кремле, я бы не был слишком рад, потому что это ясный сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит то, что так много людей теряют жизнь на Украине", – сказал генеральный секретарь НАТО.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим товары у государства-агрессора.
- Источники, с которыми общались представители Axios, утверждали, что Трамп мог изменить свою риторику в отношении России и Украины после телефонного звонка Путину 3 июля, во время которого диктатор заявил, что он будет наступать в течение следующих 60 дней.
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