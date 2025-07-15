Рютте посоветовал Китаю, Индии и Бразилии позвонить Путину, чтобы избежать санкций

Марк Рютте (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом 14 июля заявил, что Китай, Индия и Бразилия должны позвонить российскому диктатору Владимиру Путину с призывом к прекращению огня в Украине, если хотят избежать вторичных санкций. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это коснется и вас, вы можете позвонить Путину и сказать: "Эй, друг, мы все еще покупаем у тебя товары, но ты должен серьезно отнестись к этим переговорам о прекращении огня или мирном соглашении, иначе мы пострадаем от вторичных санкций", – сказал Рютте.

Рютте также заявил, что продажа оружия является четким сигналом для Путина о единстве между США и Европой и о том, что эти две стороны сделают все необходимое для Украины.

"Если бы я сегодня был в Кремле, я бы не был слишком рад, потому что это ясный сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит то, что так много людей теряют жизнь на Украине", – сказал генеральный секретарь НАТО.