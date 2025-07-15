Рютте порадив Китаю, Індії та Бразилії подзвонити Путіну, щоб уникнути вторинних санкцій

Марк Рютте (Фото: EPA)

Генсекретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 14 липня, заявив, що Китай, Індія та Бразилія мають зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну із закликом щодо припинення вогню в Україні, якщо хочуть уникнути вторинних санкцій. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

"Якщо ви в Пекіні, Делі або Бразилії та знаєте, що це до вас прийде, ви можете зателефонувати Путіну й сказати: "Гей, друже, ми все ще купуємо у тебе речі, але ти маєш серйозно ставитися до цих переговорів щодо припинення вогню чи мирної угоди, інакше ми постраждаємо від вторинних санкцій", – сказав Рютте.

Рютте також заявив, що продаж зброї є чітким сигналом для Путіна про єдність між США та Європою і про те, що ці дві сторони зроблять усе необхідне для України.

"Якби я був сьогодні в Кремлі, я б не був надто радий, бо це чіткий сигнал того, що президент Трамп налаштований серйозно. Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей втрачають життя в Україні", – сказав генсек НАТО.