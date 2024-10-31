С начала Курской операции десантники сбили три российских вертолета – детали

Речь идет о двух боевых вертолетах Ка-52 и одном транспортно-боевом вертолете Ми-8

Вертолет Ка-52 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Военные Десантно-штурмовых войск ВСУ с начала Курской операции уничтожили три вертолета и 146 беспилотников. Об этом сообщило управление коммуникаций командования ДШВ.

В целом с начала проведения операции и до 31 октября подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск уничтожили два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8.

Среди уничтоженных 146 дронов военные называют следующие: 97 разведывательных беспилотников (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.п.) и 48 ударных БПЛА (типа Shahed, Герань).

А еще бойцы ДШВ уничтожили один разведывательно-ударный российский дрон "Орион", отметили в сообщении.

Фото: Facebook ДШВ