С начала Курской операции десантники сбили три российских вертолета – детали
Военные Десантно-штурмовых войск ВСУ с начала Курской операции уничтожили три вертолета и 146 беспилотников. Об этом сообщило управление коммуникаций командования ДШВ.
В целом с начала проведения операции и до 31 октября подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск уничтожили два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8.
Среди уничтоженных 146 дронов военные называют следующие: 97 разведывательных беспилотников (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.п.) и 48 ударных БПЛА (типа Shahed, Герань).
А еще бойцы ДШВ уничтожили один разведывательно-ударный российский дрон "Орион", отметили в сообщении.
- В августе украинские десантники из 80 бригады показали применение огнеметных систем "Сивалка-ВМ8" для поражения российских военных и техники .
- В сентябре появилось видео, как ДШВ разбили в Курской области подразделение российских десантников .