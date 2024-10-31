З початку Курської операції десантники збили три російські гелікоптери – деталі

Йдеться про два бойові гелікоптери Ка-52 та один транспортно-бойовий гвинтокрил Мі-8

Гелікоптер Ка-52 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Військові Десантно-штурмових військ ЗСУ з початку Курської операції знищили три гелікоптери та 146 безпілотників. Про це повідомило управління комунікацій командування ДШВ.

Загалом з початку проведення операції й до 31 жовтня підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ знищили два бойові гелікоптери Ка-52 та один транспортно-бойовий гвинтокрил Мі-8.

Серед знищених 146 дронів військові називають такі: 97 розвідувальних безпілотників ("Орлан-10", Zala, Cupercam тощо) та 48 ударних БпЛА (типу Shahed, "Герань").

А ще бійці ДШВ знищили один розвідувально-ударний російський дрон "Оріон", зауважили у повідомленні.

Фото: Facebook ДШВ