З початку Курської операції десантники збили три російські гелікоптери – деталі
Військові Десантно-штурмових військ ЗСУ з початку Курської операції знищили три гелікоптери та 146 безпілотників. Про це повідомило управління комунікацій командування ДШВ.
Загалом з початку проведення операції й до 31 жовтня підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ знищили два бойові гелікоптери Ка-52 та один транспортно-бойовий гвинтокрил Мі-8.
Серед знищених 146 дронів військові називають такі: 97 розвідувальних безпілотників ("Орлан-10", Zala, Cupercam тощо) та 48 ударних БпЛА (типу Shahed, "Герань").
А ще бійці ДШВ знищили один розвідувально-ударний російський дрон "Оріон", зауважили у повідомленні.
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