С понедельника Слуга народа начнет процедуру отзыва Разумкова. Это поддержали не все

На выездном заседании фракции Слуга народа в Трускавце депутаты проголосовали за то, чтобы начать процедуру отзыва спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в понедельник, 4 октября. Об этом в Telegram сообщила спикер партии СН Юлия Палийчук.

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"На фракции Слуги народа обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады от занимаемой должности", – сказано в сообщении.

По словам источника LIGA.net во фракции СН, "за" проголосовали около 200 депутатов. Около 5-7 нардепов воздержались (всего на фракции было 208 депутатов). Среди воздержавшихся, сообщил источник агентства, – Дмитрий Наталуха, Василий Мокан, Нелли Яковлева и Сергей Бабак.

В понедельник депутаты СН должны передать подписные листы в аппарат Рады.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

Сегодня в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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