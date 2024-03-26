С возможным возвращениям Трампа ЕС готовится к войне – директор программ безопасности
Из-за возможного возвращения Дональда Трампа в президенты Соединенных Штатов Америки страны Европейского Союза пересматривают готовность своих армий к возможной войне. Об этом в комментарии LIGA.net заявила директор безопасных программ в Украинской призме Анна Шелест.
"Теперь процесс вооружения пошел. В ЕС приняли стратегические решения. Их нельзя вдруг остановить. Если Трамп пойдет на изоляционизм, это ускорится. Увидим коалицию в Европе, которая будет усиливать сотрудничество под зонтиком ЕС, а не НАТО", — прогнозирует Шелест.
Она отметила, что многое в отношениях США и Европы при Трампе будет зависеть от того, кого он назначит руководителями Пентагона и Госдепа. Во время первого президентского срока Трампа именно эти чиновники сдерживали его желание выйти из НАТО, как утверждает Шелест.
Она добавила, что Москва работает с разными странами вне географии, и привела в пример Венгрию, "считающую, что не имеет угроз, но ближе к России, чем Испания или Италия".
- 1 марта сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Байден.
- 6 марта Байден заявил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
- 13 марта стало известно, что Трамп и Байден набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий.
- 20 марта Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут вносить большие членские взносы.
Читайте также: Трампа спросили, что будет с войной, если его изберут президентом. Ответил об оружии и Путине