С возможным возвращениям Трампа ЕС готовится к войне – директор программ безопасности

Анна Шелест прогнозирует коалицию в Европе, которая будет "усиливать сотрудничество под зонтиком ЕС, а не НАТО"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Из-за возможного возвращения Дональда Трампа в президенты Соединенных Штатов Америки страны Европейского Союза пересматривают готовность своих армий к возможной войне. Об этом в комментарии LIGA.net заявила директор безопасных программ в Украинской призме Анна Шелест.

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"Теперь процесс вооружения пошел. В ЕС приняли стратегические решения. Их нельзя вдруг остановить. Если Трамп пойдет на изоляционизм, это ускорится. Увидим коалицию в Европе, которая будет усиливать сотрудничество под зонтиком ЕС, а не НАТО", — прогнозирует Шелест.

Она отметила, что многое в отношениях США и Европы при Трампе будет зависеть от того, кого он назначит руководителями Пентагона и Госдепа. Во время первого президентского срока Трампа именно эти чиновники сдерживали его желание выйти из НАТО, как утверждает Шелест.

Она добавила, что Москва работает с разными странами вне географии, и привела в пример Венгрию, "считающую, что не имеет угроз, но ближе к России, чем Испания или Италия".

1 марта сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Байден.

6 марта Байден заявил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

13 марта стало известно, что Трамп и Байден набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий.

20 марта Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут вносить большие членские взносы.

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