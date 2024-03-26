Через можливе повернення Трампа Євросоюз готує армії до війни – директорка безпекових програм

Ганна Шелест прогнозує коаліцію в Європі, яка "посилюватиме безпекову співпрацю під парасолькою ЄС, а не НАТО"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки країни Європейського Союзу переглядають готовність своїх армій до можливої війни. Про це в коментарі LIGA.net заявила директорка безпекових програм в Українській призмі Ганна Шелест.

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"Тепер процес озброєння пішов. У ЄС ухвалили стратегічні рішення. Їх не можна раптом зупинити. Якщо Трамп піде на ізоляціонізм, це пришвидшиться. Побачимо коаліцію в Європі, яка буде посилювати безпекову співпрацю під парасолькою ЄС, а не НАТО", – прогнозує Шелест.

Вона зауважила, що багато у відносинах США та Європи за Трампа залежатиме від того, кого він призначить очільниками Пентагону та Держдепу. Під час першого президентського терміну Трампа саме ці посадовці стримували його бажання вийти з НАТО, як стверджує Шелест.

Вона додала, що Москва працює з різними країнами поза географією, та навела в приклад Угорщину, "яка вважає, що не має загроз, але ближче до Росії, ніж Іспанія чи Італія".

1 березня повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж Байден.

6 березня Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".

13 березня стало відомо, що Трамп і Байден набрали необхідну кількість голосів делегатів для висування на вибори від своїх партій.

20 березня Трамп заявив, що не виводитиме свою країну з НАТО у разі повернення до Білого дому, якщо інші країни-члени робитимуть більші членські внески.

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