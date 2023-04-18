"Самая дорогая в истории". Байден запаздывает с президентской кампанией – Euractiv

Президент США Джо Байден запаздывает с выдвижением на предстоящие выборы по сравнению с прошлыми президентами-демократами. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на помощников и союзников американского лидера.

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Байден будет баллотироваться на второй срок, но еще не готов объявить об этом. Заявление по этому поводу может появиться быстрее, поскольку Байден близится к четырехлетней годовщине вступления в предвыборную гонку 25 апреля 2019 года.

Его предшественники из Демократической партии объявляли о намерениях повторно баллотироваться раньше. В частности, Барак Обама сделал это 4 апреля 2011 года, а Билл Клинтон – 14 апреля 1995 года.

Как пишет издание, отсутствие официального объявления от Байдена "вызывало волнение" у его поклонников. Они переживают из-за его возраста и не уверены, что он будет баллотироваться.

На опоздание Байдена с оглашением кампании влияло несколько причин. В частности, подбор команды и утверждение плана по сбору средств для финансирования. "Возможно, эта кампания будет самой дорогой в истории", – сказал источник издания.

В ноябре Байдену исполнится 81 год. Если его изберут, он станет самым старым президентом США, который займет этот пост.

23 апреля 2023 года возможный кандидат от Республиканцев Рон Десантис назвал Владимира Путина военным преступником.

4 апреля Дональд Трамп получил официальные обвинения, но сможет принять участие в выборах.

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