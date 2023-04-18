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"Самая дорогая в истории". Байден запаздывает с президентской кампанией – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 14:27
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден запаздывает с выдвижением на предстоящие выборы по сравнению с прошлыми президентами-демократами. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на помощников и союзников американского лидера.

Байден будет баллотироваться на второй срок, но еще не готов объявить об этом. Заявление по этому поводу может появиться быстрее, поскольку Байден близится к четырехлетней годовщине вступления в предвыборную гонку 25 апреля 2019 года.

Его предшественники из Демократической партии объявляли о намерениях повторно баллотироваться раньше. В частности, Барак Обама сделал это 4 апреля 2011 года, а Билл Клинтон – 14 апреля 1995 года.

Как пишет издание, отсутствие официального объявления от Байдена "вызывало волнение" у его поклонников. Они переживают из-за его возраста и не уверены, что он будет баллотироваться.

На опоздание Байдена с оглашением кампании влияло несколько причин. В частности, подбор команды и утверждение плана по сбору средств для финансирования. "Возможно, эта кампания будет самой дорогой в истории", – сказал источник издания.

В ноябре Байдену исполнится 81 год. Если его изберут, он станет самым старым президентом США, который займет этот пост.

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