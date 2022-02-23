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Саммит с Путиным сейчас не входит в планы Байдена, Россия должна изменить курс – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 07:20
Саммит с Путиным сейчас не входит в планы Байдена, Россия должна изменить курс – Белый дом - Фото
Джен Псаки (Фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден сейчас не планирует встречу с лидером России Владимиром Путиным, успеха не будет, если РФ не изменит свой курс по отношению к Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.

Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит свой курс. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно сейчас встречаться с Лавровым, поэтому и встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.

"Наш госсекретарь передал, что сейчас неподходящее время для его встречи с министром иностранных дел (РФ, – ред.), поскольку Россия предпринимает эскалационные шаги и готовится к вторжению", – добавила она.

При этом Псаки отметила, что США остаются открытыми к дипломатическим переговорам, когда Россия пойдет на деэскалацию. Также Вашингтон будет взаимодействовать с европейскими партнерами.

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Марк Сировой
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