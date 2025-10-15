Самолет с Хегсетом экстренно вернулся в Британию из-за трещины в лобовом стекле

Самолет с Хегсетом возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Пит Хегсет (Фото: EPA)

Самолет с главой Пентагона Питом Хегсетом совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил представитель Министерства войны США Шон Парнелл.

Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.

Сам Хегсет написал, что "все в порядке" и полет продолжился.

Самолет с американским министром возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.