Самолет с Хегсетом экстренно вернулся в Британию из-за трещины в лобовом стекле
Самолет с главой Пентагона Питом Хегсетом совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил представитель Министерства войны США Шон Парнелл.
Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.
Сам Хегсет написал, что "все в порядке" и полет продолжился.
Самолет с американским министром возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
- 18 сентября сообщалось, что пассажирский самолет Spirit Airlines опасно приблизился к Boeing 747, которым президент Трамп летел в Лондон. Инцидент произошел в небе Нью-Йорка.
- 1 сентября 2025 года опасный инцидент произошел с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Самолет посадили в Болгарии из-за глушения GPS, подозревают РФ.
