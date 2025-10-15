Літак із Гегсетом екстрено повернувся до Британії через тріщину в лобовому склі
Літак з очільником Пентагону Пітом Гегсетом здійснив незаплановану посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі. Про це повідомив речник Міністерства війни США Шон Парнелл.
Він розповів, що літак Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака. Boeing приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з американським міністром, перебувають у безпеці.
Сам Гегсет написав, що "всі в порядку" і політ продовжився.
Літак з американським міністром повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
- 18 вересня повідомлялося, що пасажирський літак Spirit Airlines небезпечно наблизився до Boeing 747, яким президент Трамп летів до Лондона. Інцидент стався в небі Нью-Йорка.
- 1 вересня 2025 року небезпечний інцидент стався з літаком глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Літак посадили в Болгарії через глушіння GPS, підозрюють РФ.
Коментарі (0)