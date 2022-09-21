Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы для обсуждения российской агрессии

Президент Молдовы Майя Санду созывает на 24 сентября заседание национального Высшего совета безопасности для обсуждения ситуации в регионе в связи с продолжением российской агрессии против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В официальном сообщении сказано, что Санду назначила заседание Высшего совета безопасности на 24 сентября, И что на заседании будут обсуждаться вопросы региональной безопасности в контексте войны России против Украины.

Санду сейчас находится на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

31 августа Санду заявляла, что "Молдова продолжает оставаться нейтральной страной", однако должна "иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну".

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением на федеральных телеканалах, в котором объявил о начале "частичной" мобилизации в России.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.