Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы для обсуждения российской агрессии
21.09.2022, 15:36
Майя Санду (Фото - EPA)
Президент Молдовы Майя Санду созывает на 24 сентября заседание национального Высшего совета безопасности для обсуждения ситуации в регионе в связи с продолжением российской агрессии против Украины.
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В официальном сообщении сказано, что Санду назначила заседание Высшего совета безопасности на 24 сентября, И что на заседании будут обсуждаться вопросы региональной безопасности в контексте войны России против Украины.
Санду сейчас находится на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
- 31 августа Санду заявляла, что "Молдова продолжает оставаться нейтральной страной", однако должна "иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну".
- Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением на федеральных телеканалах, в котором объявил о начале "частичной" мобилизации в России.
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