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Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы для обсуждения российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 15:36
Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы для обсуждения российской агрессии - Фото
Майя Санду (Фото - EPA)

Президент Молдовы Майя Санду созывает на 24 сентября заседание национального Высшего совета безопасности для обсуждения ситуации в регионе в связи с продолжением российской агрессии против Украины.

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В официальном сообщении сказано, что Санду назначила заседание Высшего совета безопасности на 24 сентября, И что на заседании будут обсуждаться вопросы региональной безопасности в контексте войны России против Украины.

Санду сейчас находится на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

  • 31 августа Санду заявляла, что "Молдова продолжает оставаться нейтральной страной", однако должна "иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну". 
  • Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением на федеральных телеканалах, в котором объявил о начале "частичной" мобилизации в России.   

Сергій Бережний
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Молдова майя санду
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