Санкции против МУС за ордер на арест Нетаньяху: Палата представителей приняла законопроект

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля и министра обороны страны

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда из-за запроса о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны в связи с вероятными военными преступлениями в секторе Газа.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Документ поддержали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа. Против инициативы выступили 155 представителей Демократической партии США, двое республиканцев воздержались.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что такое решение "является необходимым ответом на возмутительные и необоснованные претензии". Он подчеркнул, что решение о введении санкций "подводит границу под беззаконными действиями должностных лиц МУС".

Законопроект предусматривает санкции против лиц, участвующих в судебных преследованиях Судом американцев или граждан стран-союзников США, не являющихся членами МКС, в том числе Израиля. Также он блокирует въезд чиновников МУС в США, аннулирует любые визы и ограничивает их возможности при проведении соглашений с имуществом в США.

22 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена готова сотрудничать с американским Конгрессом над возможным введением санкций против МКС по запросу прокурора Карима Хана на издание ордера на арест премьера Израиля.

20 мая 2024 года главный прокурор МУС пригласил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением , что Израиль не совершает геноцид в Секторе Газы, как об этом утверждает Хан.

21 мая Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого пригласил ордера на арест. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также напомнил странам ЕС, ратифицировавшим Римский устав, что решение суда предстоит выполнять.

Читайте также: Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Кулеба: МКС – независим, противодействовать ему нет смысла