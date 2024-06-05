Санкції проти МКС за ордер на арешт Нетаньягу: Палата представників США схвалила законопроєкт

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю та міністра оборони країни

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду через запит про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони у зв’язку з ймовірними воєнними злочинами в секторі Газа.

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Документ підтримали 247 конгресменів: 205 республіканців та 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США, двоє республіканців утрималися.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що таке рішення " є необхідною відповіддю на обурливі та необґрунтовані претензії". Він наголосив, що рішення щодо впроваджень санкцій "підводить межу під беззаконними діями посадових осіб МКС".

Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, які беруть участь у судових переслідуваннях Судом американців чи громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, в тому числі Ізраїлю. Також він блокує в’їзд чиновників МКС до США, анулює будь-які американські візи та обмежує їхні можливості при проведенні угод із майном у США.

22 травня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена готова співпрацювати з американським Конгресом над можливим запровадженням санкцій проти МКС через запит прокурора Каріма Хана на видання ордера на арешт прем'єра Ізраїлю.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Гази, як про це стверджує Хан.

21 травня Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт. Глава євродипломатії Жозеп Боррель також нагадав країнам ЄС, які ратифікували Римський статут, що рішення суду треба буде виконувати.

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