СБУ дала инструкции, что делать во время различных обстрелов

СБУ опубликовала инструкции для граждан Украины, что делать в случае артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия.

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"Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – попросили в СБУ.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Вадим Ребрина

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