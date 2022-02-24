СБУ дала инструкции, что делать во время различных обстрелов
24.02.2022, 16:51
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
СБУ опубликовала инструкции для граждан Украины, что делать в случае артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия.
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"Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – попросили в СБУ.
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