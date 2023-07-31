СБУ Львова купила минивен за 2,4 млн. За эти деньги волонтеры берут 10 подержанных – NGL

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области купило новый минивэн Volkswagen Caravelle без конкурентных торгов за 2,39 млн грн, который будет оборудован специальными и дополнительными средствами. За такую сумму волонтеры берут 10 подержанных минивэнов Volkswagen. Об этом сообщают "Наші гроші" (NGL.media).

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Как отмечается, 27 июля 2023 года управление СБУ во Львовской области приобрело за почти 2,4 млн грн специализированный автомобиль на базе модели Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia у львовского ООО Алекс Со.

Подчеркивается, что закупку провели вне конкурентных торгов, заключив прямое соглашение.

"Срочность такой покупки возникла в связи с тем, что эта машина будет отправляться на боевые задачи нашими сотрудниками к востоку", – заявила NGL.media спикер львовского управления СБУ Роксолана Яворская.

Минивэн 2023 года выпуска изготовлен на базе полноприводного минивэна Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia Long EU5 4Motion с удлиненной базой в бежевом цвете и черным салоном на восемь мест, включая водителя. Автомобиль дополнительно оборудуют сиреной с громкоговорителем, проблесковыми маячками и тонировкой окон.

Уточняется, что стоимость автомобиля в почти 2,4 млн грн соответствует рыночной, но минивэны Volkswagen T6.1 Caravelle в целом являются одним из самых дорогих автомобилей такого типа.

Журналисты сообщают, что одним из самых популярных минивэнов среди тех, которые волонтеры покупают на фронт является Volkswagen Transporter.

За стоимость купленного СБУ минивэна можно купить ~10 подержанных Volkswagen Transporter, если говорить о машинах +/- 2000-го года выпуска, которые полностью соответствуют потребностям военных.

LIGA.net обратилась в СБУ за комментарием.

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