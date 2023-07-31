СБУ Львова купила мінівен за 2,4 млн. За ці гроші волонтери беруть 10 уживаних – NGL

Управління Служби безпеки України у Львівській області купило новий мінівен Volkswagen Caravelle без конкурентних торгів за 2,39 млн грн, який буде обладнано спеціальними та додатковими засобами. За таку суму волонтери беруть 10 уживаних мінівенів Volkswagen. Про це повідомляють "Наші гроші" (NGL.media).

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Як зазначається, 27 липня 2023 року управління СБУ у Львівській області придбало за майже 2,4 млн грн спеціалізованого автомобіля на базі моделі Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia у львівського ТОВ Алекс Со.

Наголошується, що закупівлю провели поза конкурентними торгами, уклавши пряму угоду.

"Терміновість такої покупки виникла у зв’язку з тим, що цю машину відправлятимуть на бойові завдання наші співробітники на схід", – заявила спікерка львівського управління СБУ Роксолана Яворська.

Мінівен 2023 року випуску виготовлений на базі повнопривідного мінівена Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia Long EU5 4Motion з подовженою базою в бежевому кольорі та чорним салоном на вісім місць, включно з водієм. Автомобіль додатково обладнають сиреною з гучномовцем, проблисковими маячками та тонуванням вікон.

Уточнюється, що вартість автомобіля у майже 2,4 млн грн відповідає ринковій, але мінівени Volkswagen T6.1 Caravelle загалом є одним з найдорожчих автомобілів такого типу.

Журналісти повідомляють, що одним з найпопулярніших мінівенів серед тих, які волонтери купують на фронт, є Volkswagen Transporter.

За вартістю придбаного СБУ мінівена можна купити ~10 уживаних Volkswagen Transporter, якщо говорити про машини +/- 2000 року випуску, які повністю задовольняють потреби військових.

LIGA.net звернулась до СБУ за коментарем.

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