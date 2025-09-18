СБУ поразила крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод – источник
В четверг, 18 сентября, беспилотники Службы безопасности Украины поразили одно из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, расположенное в Башкортостане. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбе.
Под атакой дронов СБУ оказалось предприятие "Газпром Нефтехим Салават", расположенное примерно в 1400 км от украинской границы.
Собеседник рассказал, что, по предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма.
Факт повреждения предприятия также подтвердили представители власти российского региона.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
- Это не первая атака дронов по заводу "Газпром Нефтехим Салават". В мае БпЛА СБУ нанес рекордный по дальности удар по предприятию в Башкортостане.
- 18 сентября сообщалось о пожаре в районе предприятия. Власти региона заявили, что завод атаковали два БпЛА.
Комментарии (0)