СБУ поразила крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод – источник

"Газпром Нефтехим Салават" (Фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 18 сентября, беспилотники Службы безопасности Украины поразили одно из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, расположенное в Башкортостане. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбе.

Под атакой дронов СБУ оказалось предприятие "Газпром Нефтехим Салават", расположенное примерно в 1400 км от украинской границы.

Собеседник рассказал, что, по предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма.

Факт повреждения предприятия также подтвердили представители власти российского региона.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

СПРАВКА. "Газпром Нефтехим Салават" – российская нефтехимическая компания и один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России, расположенный в городе Салават, Башкортостан. Предприятие перерабатывает углеводородное сырье, производя автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилены.

Это не первая атака дронов по заводу "Газпром Нефтехим Салават". В мае БпЛА СБУ нанес рекордный по дальности удар по предприятию в Башкортостане.

18 сентября сообщалось о пожаре в районе предприятия. Власти региона заявили, что завод атаковали два БпЛА.