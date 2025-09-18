Дрони СБУ уразили один з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів – джерело
"Газпром Нафтохім Салават" (Фото: ресурс окупантів)

У четвер, 18 вересня, безпілотники Служби безпеки України уразили одне з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, розташоване у Башкортостані. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.

Під атакою дронів СБУ опинилося підприємство "Газпром Нафтохім Салават", розташоване приблизно за 1400 км від українського кордону.

Співрозмовник розповів, що, за попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

Факт пошкодження підприємства також підтвердили представники влади російського регіону.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

ДОВІДКА.
"Газпром Нафтохім Салават" – це російська нафтохімічна компанія та один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, розташований у місті Салават, Башкортостан. Підприємство переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум та поліетилени.
