СБУ усилила проверки россиян на границе с Молдовой

Молдова (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины усилила контрразведовательный режим на въезде в Молдову из Украины для "радикально настроенных граждан Российском Федерации", чтобы не допустить обострения ситуации в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там говорят, что "в рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для обеспечения стабильности в регионе".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, так как коалиция после выборов была сформирована днем позже отведенного законом срока. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент.

9 июня КС временно отстранил Додона от должности из-за его отказа распустить парламент, аргументировав, что это нарушение Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу, который уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

НАТО призвало Молдову урегулировать ситуацию мирно, там обеспокоены политическим кризисом в стране. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд уже высказался в поддержку нового правительства Молдовы.

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