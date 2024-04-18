СБУ: Задержан помощник Шуфрича, финансировавший Росгвардию в Крыму

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества

Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала помощника народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который, по данным правоохранителей, финансировал Росгвардию во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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В СБУ заявили, что собрали доказательную базу на еще одного фигуранта по делу Шуфрича, подозреваемого в финансировании Росгвардии в Крыму.

По данным правоохранителей, задержанный отвечал за юридические аспекты сделки – занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу "элитной" недвижимости в Крыму.

В СБУ заявили, что за три месяца на счета россиян было переведено более полумиллиона рублей. Назначение платежей – предоставление "услуг военизированной охраны" объектов нардепа на территории полуострова.

Задержанному сообщили о подозрении в финансировании действий, целью которых является свержение конституционного строя, захват государственной власти или изменение границы Украины.

Правоохранители проводят расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него был найден, в частности, документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Также у него нашли георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и военные кители.

В тот же день его арестовал суд на два месяца без права внесения залога из-за подозрения в подрывной деятельности против Украины и госизмены.

28 сентября стало известно, что, по версии следствия, Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных работников украинской разведки.

8 февраля 2024 года Шуфрич получил новое подозрение: по данным следствия, политик финансировал Росгвардию во временно оккупированном Крыму.

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