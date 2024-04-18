СБУ: Затримано помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Чоловіку загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала помічника народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який, за даними правоохоронців, фінансував Росгвардію в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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У СБУ заявили, що зібрали доказову базу на ще одного фігуранта у справі Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії в Криму.

За даними правоохоронців, затриманий відповідав за юридичні аспекти оборудки – займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу "елітної" нерухомості в Криму.

У СБУ заявили, що за три місяці на рахунки росіян було переведено понад пів мільйона рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів нардепа на території півострова.

Затриманому повідомили про підозру у фінансуванні дій, метою яких є повалення конституційного ладу, захоплення державної влади чи зміна кордону України.

Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловіку загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли, зокрема, документ зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.

Також у нього знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта та військові кітелі.

Того ж дня його арештував суд на два місяці без права внесення застави через підозру у підривній діяльності проти України та держзраді.

28 вересня стало відомо, що, за версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Сівковича й у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих працівників української розвідки.

8 лютого 2024 року Шуфрич отримав нову підозру: за даними слідства, політик фінансував Росгвардію у тимчасово окупованому Криму.

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